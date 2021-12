Xamax : match nul et rien de plus

Soirée morose vendredi au stade de la Pontaise en Challenge League de football. Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax se sont séparés sur le score de zéro partout. Les deux gardiens n'ont eu aucun arrêt déterminant à réaliser; c'est dire si le nombre d'occasions de buts étaient proche du néant. Bref ! C'était à l'image d'une froide soirée de décembre au cours de laquelle l'émotion a totalement fait défaut, même si les techniciens et tacticiens ont peut-être apprécié. Mats Hammerich parle lui surtout d'un bon point et d'un troisième match sans défaite.