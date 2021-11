Xamax poursuit son redressement

Neuchâtel Xamax s’adjuge le derby du lac. Les footballeurs « rouge et noir » se sont imposés 2-1 face à Yverdon vendredi soir au stade de la Maladière. Tout s’est joué durant un premier quart d’heure de folie. Les Vaudois ont touché le poteau après 120 secondes, puis Xamax a pris deux longueurs d’avance en deux minutes, à la 9e et 11e, grâce à Maren Haile-Selassie et Max Veloso. Yverdon s’est remis dans la course rapidement, à la 14e par l’entremise de Koro Kone.

Une première mi-temps haletante où les deux équipes se sont livrées sans retenue, pour le plus grand plaisir des 3'735 spectateurs présents à la Maladière, meilleure affluence de la saison. La deuxième période s’est avérée plus fermée mais les Neuchâtelois auraient pu, dû même, tripler la mise sur une énorme opportunité offerte à Louis Mafouta qui n’a pas cadré sa frappe, alors que la cage était vide, à la suite d'une erreur du portier yverdonnois Mirko Salvi .

Reste que face à une très bonne et solide formation, qui était en pleine bourre depuis plusieurs matches, les Neuchâtelois ont montré du caractère. L’analyse de l’entraîneur xamaxien, Andrea Binotto.