Jean-François Collet mis sur la touche

Les urnes n’ont pas souri à Jean-François Collet. Le propriétaire de Neuchâtel Xamax n’a pas préservé sa place au sein du comité de la Swiss Football League. Vendredi à Ittigen, l’organisation a procédé à l’élection de son nouveau président ainsi que des huit membres de son comité. C’est l’ancien patron du FC Lucerne, Philipp Studhalter qui a été largement plébiscité et qui succède à Heinrich Schifferle à la tête de la SFL.

Deux romands font leur entrée au comité : Richard Feuz, directeur administratif de Servette et Marco Degennaro, directeur général d’Yverdon-Sport.

Déception mesurée

Des changements qui ont coûté la place à Jean-François Collet, qui a été vice-président de la SFL et qui est membre de l’organisation depuis 2016. « Je m’y attendais un peu mais je souhaitais aller jusqu’au bout », explique le Vaudois. « Les clubs voulaient du changement et je l’accepte, je peux désormais me concentrer sur Xamax », conclut l’actuel propriétaire du club. /gjo