Xamax trébuche à Thoune

Neuchâtel Xamax demeure leader en dépit de la défaite en Challenge League de football, même si l’étau se resserre en tête du classement. Devant 2'498 spectateurs à la Stockhorn Arena, l’équipe d’Andrea Binotto s’est en effet inclinée 3-2 contre Thoune samedi à l’occasion de la 8e journée de championnat. Et pourtant, les Neuchâtelois menaient par 2-0 après… six minutes de jeu seulement. Ils ont ouvert la marque à la suite d’un déboulé de Louis Mafouta qui a servi aux cinq mètres Karim Gazetta (4e minute). A peine deux minutes plus tard, Maren Haile-Selassie a débordé sur le flanc gauche, repiqué au centre et d’un tir croisé des seize mètres trompé de manière imparable le portier Andreas Hirzel.

Neuchâtel Xamax a donc connu une entame de match tonitruante. Il ne fallait toutefois pas s’endormir sur ses lauriers. C’est le début de rencontre piège par excellence, comme le reconnaît d'ailleurs Max Veloso