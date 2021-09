Un Xamax diablement efficace qui reprend la première place

Neuchâtel Xamax fait le dos rond et fini par passer l’épaule. Les footballeurs « rouge et noir » ont battu Stade Lausanne Ouchy 3-1 mercredi soir à La Maladière devant un peu plus de 3'000 spectateurs. Ils ont tout d’abord bénéficié de la maladresse des Vaudois pour ouvrir le score sur un but contre son camp de Lucas Pos à la 28e. Louis Mafouta a ensuite permis aux siens de prendre deux longueurs d’avance à cinq minutes du terme de la première période sur une belle frappe au premier poteau. Sofyan Chader a réduit la marque de la tête en début de deuxième mi-temps. Alors largement dominé, Xamax est parvenu a assuré son succès en contre grâce une nouvelle fois à Louis Mafouta qui a scellé le score à la 70e après s’être présenté seul et avoir effacé le portier stadiste Justin Hammel. Avec désormais six réussites à son compteur, le joueur centrafricain prend seul les commandes du classement des buteurs.

Ce succès permet à Xamax de reprendre la tête de la Challenge League avec deux points d’avance sur Winterthour. Mais le score peut paraître trompeur. Les Neuchâtelois ont été bien payés face à un adversaire qui leur a posé pas mal de problèmes comme le souligne l’entraîneur de Xamax, Andrea Binotto.