Nouveau jeune joueur à Xamax

Un espoir du football suisse à Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » a annoncé mardi l’engagement de Samuel Kasongo. Ce milieu de terrain polyvalent de 19 ans porte la double nationalité helvético-congolaise. Il est passé par Malley, le Team Vaud, le FC Azzurri 90, le FC Fribourg avant de rejoindre les M16 de Young Boys. Trois ans plus tard, il est promu avec les M21 du club bernois et il a fait du banc avec la première équipe en décembre 2019. Des M16 aux M18, Samuel Kasongo a en outre été régulièrement sélectionné chez les jeunes de l’équipe suisse. Le Vaudois a signé son premier contrat professionnel en 2020 avec le FC Toulouse, avec qui le club neuchâtelois a trouvé un accord de prêt d’une saison, jusqu'au terme de cet exercice. /comm-mne