Un Xamax renversant face au FC Aarau !

Neuchâtel Xamax FCS continue son parcours victorieux en Challenge League de football. Mardi soir à la Maladière, les « rouges et noir » ont battu le FC Aarau 4-2 lors d’un match en retard de la 1re journée de championnat. Les Neuchâtelois signent leur troisième victoire en autant de rencontres. Ils s’emparent du premier rang du classement devant le Stade Lausanne, qui pointe à deux longueurs.





Coaching gagnant

Menés 2-0 à la mi-temps, les Xamaxiens ont retourné la situation en deux temps. Andrea Binotto a procédé à trois changements à la pause, avec les entrées en jeu de Mafouta, Nuzzolo et Tavares. Un coaching gagnant puisque Mafouta et Nuzzolo ont tous deux marqué, respectivement aux 51e et 52e minutes, ramenant les deux équipes à égalité.

Dans un deuxième temps, Xamax a passé l’épaule avec deux réussites aux 69e et 71e minutes de jeu. Tout d’abord par Veloso, d’une frappe exceptionnelle de 30 mètres dans la lucarne, et ensuite par Hammerich, ex-joueur du FC Aarau. L'art de plier un match.





Au terme de la partie, les joueurs ont pris le temps de communier avec leurs supporters (près de 3500 personnes ont assisté à la rencontre). Assurément, l’était d’esprit démontré lors de cette partie est de très bon augure pour la suite de la saison. /yfr-nba