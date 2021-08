Xamax cartonne, La Maladière frissonne

Neuchâtel Xamax et la Maladière revivent ! Les footballeurs « rouge et noir » ont dignement fêté le retour de leur public en étrillant Kriens 4-0 vendredi soir devant près de 3'000 spectateurs. Yoan Epitaux et Karim Gazzetta ont signé chacun un doublé. Après leur victoire initiale contre Vaduz, les hommes d’Andrea Binotto enregistrent donc leur deuxième succès en autant de matches depuis le début de la saison et prennent provisoirement la tête du classement de Challenge League.







Une deuxième mi-temps de feu

Tout n’a pourtant pas été aussi simple. En première période, les joueurs de Kriens ont passablement gêné les Neuchâtelois qui ont eu de la peine à véritablement prendre le dessus. Les Xamaxiens sont toutefois rentrés au vestiaire avec une avance d’un but grâce à une réussite de Yoan Epitaux à la 14e minute. Le jeune défenseur central a poussé le ballon au fond des filets après une tête de Mike Gomes sur corner. Première occasion et premier but.

Tout s’est ensuite emballé en seconde période. Les Neuchâtelois ont haussé le rythme et les Lucernois n’ont plus suivi. Yoann Epitaux a doublé son compteur et la mise en s’y reprenant à deux fois pour battre le portier de Kriens à 54e. Deux minutes plus tard, Karim Gazzetta, d’une splendide frappe croisée, a aggravé la marque. Le milieu de terrain offensif, très en verve, a ensuite scellé le score à la 72e d’un joli tir enroulé qui a trouvé le petit filet adverse. Et le score aurait pu être encore plus sévère, tant les Xamaxiens n’ont cessé d’aller de l’avant, Max Veloso trouvant d’ailleurs la transversale du portier Joschua Neuenschwander.

Un public qui s’est régalé, du beau jeu, du spectacle, la soirée fut belle. Ce Xamax est aux antipodes de celui de la saison dernière, réjouissant et prometteur pour la suite. /jpp