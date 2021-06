Xamax connaît sa feuille de route

Le coup d’envoi de la Challenge League de football sera donné le vendredi 23 juillet. Le calendrier a été dévoilé jeudi par la Swiss Football League (SFL). Et parmi les trois premiers duels, il y aura celui de Neuchâtel Xamax FCS qui accueillera le FC Aarau à 20h30 à la Maladière. Pour le match suivant, les « rouge et noir » feront le déplacement à Vaduz pour affronter les liechtensteinois le jour de la fête nationale suisse. Enfin, le premier derby du lac se disputera le samedi 21 août contre Yverdon Sport.

La 1re phase du championnat se terminera le dimanche 19 décembre 2021. Les clubs aborderont la seconde partie de la saison du 28 au 30 janvier 2022, pour conclure par la 36e journée le samedi 21 mai 2022.







Horaires légèrement modifiés

Petite particularité cette année, les heures de coup d'envoi de la Challenge League seront modifiées en raison du nouveau contrat de télévision. Les matches pourront avoir lieu à 18h et 20h30 en semaine et le samedi. Puis à 14h15 et 16h30 le dimanche. /comm-dsa