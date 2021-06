Encore du renfort à Xamax

Neuchâtel Xamax poursuit ses emplettes en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » a annoncé samedi l’engagement d’un attaquant français de 23 ans, Ayoub Ouhafsa. Après avoir porté les couleurs de l'US Colomiers puis de la réserve de l'Olympique de Marseille, ce pur avant-centre a porté le maillot du Rodez AF en 2e division française lors des deux dernières saisons. Il a disputé au total 61 rencontres avec le club aveyronnais, dont 21 comme titulaire, inscrivant au passage 6 buts. Ayoub Ouhafsa débarque à La Maladière libre de tout contrat et il s’est engagé pour une saison avec option pour une année supplémentaire. Il s’agit du troisième joueur engagé en l’espace de deux jours en vue de la future saison de Challenge League de football. Mats Hammerich et Yanis Lahiouel avait déjà signé un contrat avec Neuchâtel Xamax vendredi. /comm-mne