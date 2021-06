L’Euro sur RTN

La course à la succession du Portugal s’ouvre vendredi. L’Euro rassemble 24 nations pour sa 16e édition. Il se tient jusqu’au 11 juillet dans 11 villes de 11 pays. Ce championnat d’Europe de football a été reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour ne rien rater de l’actualité de l’Euro 2020 (l’UEFA a conservé ce nom malgré le report), RTN vous offre une émission spéciale du lundi au vendredi entre le 11 juin et le 12 juillet. Le Café de l’Euro accompagnera votre début d’après-midi, de 13h à 13h30. Il évoquera toute l’actualité de la compétition, analysera un événement de la veille et donnera la parole à un expert de la planète football. Vous aurez aussi droit à un peu d’humour dans cette émission et à de la musique aux saveurs de ballon rond.

L’Euro 2020 sera aussi décortiqué dans nos principaux rendez-vous d’informations. Vous aurez notamment droit à un suivi détaillé de l’équipe de Suisse de football. /msc