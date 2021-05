« C’est la plus belle défaite de ma carrière ». Igor Djuric ne doit pas être le seul Xamaxien à le penser ce jeudi soir. Le défenseur a exprimé son soulagement au micro de RTN quelques minutes après le dernier match de la saison. Un match qui a vu Neuchâtel Xamax FCS assuré son maintien en Challenge League de football. Les « rouge et noir » ont certes perdu à Chiasso 2-1 mais ils ont sauvé leur peau grâce à une meilleure différence de buts que les Tessinois. « On a souffert jusqu’au bout », note l’entraîneur Andrea Binotto. Le gardien et capitaine Laurent Walthert a une pensée pour les salariés du club. « On a risqué de faire perdre des emplois », dit-il très justement. Vous retrouvez les réactions neuchâteloises ci-dessous. /mau-jpp-msc