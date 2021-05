Xamax a son destin en main

Il faudrait presque un cataclysme pour que Neuchâtel Xamax ne joue plus en Challenge League la saison prochaine. Vendredi, les « rouge et noir » ont partagé l’enjeu avec le leader Grasshopper 1-1 à la Maladière. Dans le même temps, Chiasso a aussi fait match nul face à Schaffhouse (1-1), ce qui signifie qu'il y aura une finalissima au Tessin jeudi prochain.

Mais les Neuchâtelois partent avec plusieurs longueurs d'avance. En effet, avec trois points d'avance au classement sur Chiasso alors qu'il ne reste plus qu'une partie à disputer, un match nul suffirait à la troupe d'Andrea Binotto pour assurer son maintien. Une défaite est même possible, mais avec moins de trois buts d'écart, pour rester dans l'antichambre de l'élite du football suisse.





Un match tendu



La soirée n'était pas à réserver aux cardiaques, vendredi. Alors que la Maladière - et ses 100 spectateurs - s’est enflammée avec l’ouverture du score de Raphaël Nuzzolo sur coup franc à la 26e minute, l’ambiance s’est tendue trois minutes plus tard avec l’égalisation de Grasshopper par l’intermédiaire de Leo Bonatini. La rencontre déjà crispée s’est alors fermée avec certains éclairs ici et là. Le plus gros frisson a certainement été à la 87e minute de jeu quand Louis Mafouta a raté son face à face avec le gardien zurichois Mateo Matic. Inscrire le 2-1 aurait certainement entériné la place des Neuchâtelois en Challenge League.

Dans le même temps, on a pu croire au sauvetage de Xamax avec Schaffhouse qui avait pris les devants face à Chiasso (22e). Malheureusement, les Tessinois ont pu recoller à la 76e minute de jeu pour arracher le nul et s'offrir cette finale face aux « rouge et noir ».

Avec ce résultat, il faudra donc aller chercher le maintien à l’autre bout de la Suisse. Mais avec l’abnégation montrée face à Grasshopper, l’espoir est bel et bien permis. /jha