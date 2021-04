Jean-François Collet : « On doit faire le nécessaire pour s’en sortir »

Neuchâtel Xamax FCS sous pression. L’équipe de Challenge League de football n’avance plus en championnat depuis le 3 avril dernier et une victoire 4-1 face à GC. Depuis, les « rouges et noir » n’ont engrangé qu’un seul point en quatre rencontres. Plus inquiétant encore, les hommes d’Andrea Binotto n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ces confrontations. Résultat des courses, l'équipe de la Maladière se retrouve menacée par la relégation à cinq matches du terme de la saison. Au classement, les Xamaxiens occupent le neuvième et avant-dernier rang et ne comptent plus qu’une unité d’avance sur la lanterne rouge Chiasso.

Malgré cette situation difficile, le propriétaire de Neuchâtel Xamax FCS reste calme et confiant quant à l’issue de cette saison. Les précisions de Jean-Francois Collet :