Xamax s’incline dans le match à ne pas perdre

Les Neuchâtelois n’auront pas été plus en réussite en 2ème période encaissant même un troisième but encore sur contre-attaque à la 64e minute par l’ancien xamaxien Liridon Mulaj qui signait là sa 4e réussite en 5 rencontres face aux « rouge et noir ».

Un Neuchâtel Xamax FCS qui n’aura tout simplement pas réussi à se montrer dangereux et qui, en plus, n’aura, ce soir-là, pas retrouvé sa stabilité défensive.