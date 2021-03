Neuchâtel Xamax est resté muet

Neuchâtel Xamax FCS s’est heurté au verrou saint-gallois. Le club de football « rouge et noir » a subi la loi, vendredi soir au Bergholz, du FC Wil 1-0 en Challenge League. Incapable de produire du jeu, la troupe d’Andrea Binotto ne confirme pas sa victoire de mardi contre Chiasso et voit les Tessinois revenir sur ses talons.





Le réalisme fait encore défaut à Xamax

56e minute : Wil obtient un corner et le botte rapidement. Henri Koide s’élève alors plus haut que toute la défense neuchâteloise et propulse le ballon au fond des filets pour inscrire le 1-0. Une réussite tombée de nulle part alors que les deux équipes avaient toutes les peines du monde à créer du jeu depuis le début de la rencontre. Par la suite, le club de La Maladière a tout tenté pour accrocher le point du nul, mais la maladresse et le manque de tranchant offensif auront eu raison des bonnes intentions xamaxiennes. Comme trop souvent cette saison, les « rouge et noir » ont égaré de précieux points à cause de leur incapacité à faire trembler les filets adverses.