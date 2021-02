Neuchâtel Xamax FCS souverain sur ses terres

Neuchâtel Xamax FCS a décroché 3 points précieux dans la course au maintien en Challenge League de football. Les hommes d'Andrea Binotto ont dominé Winterthour 3-1 samedi soir à la Maladière.





Tout avait pourtant mal commencé

Après une première mi-temps pendant laquelle les deux équipes se contrôlaient mutuellement et où il était difficile de retenir ne serait-ce qu'une action véritablement intéressante, les « rouge et noir » entamaient la seconde période de la pire des manières en encaissant l’ouverture du score à la 49e minute. Après une faute de Kempter à mi-terrain, les Zurichois jouaient rapidement le coup-franc et Ramizi pouvait glisser le cuir à Wittwer dans la surface qui après avoir effacé la défense xamaxienne trouvait le petit filet de Laurent Walthert. 1-0 pour Winterthour.





Coaching gagnant

Mais les Neuchâtelois ne se sont pas laissés abattre par cette ouverture du score, à commencer par l’entraîneur Andrea Binotto qui procédait à un triple changement en faisant entrer Morgado, Beloko puis Dominguez. Choix judicieux puisque 2 des 3 nommés se faisaient les auteurs de passes décisives. Morgado d’abord qui d’une longue balle trouvait Mafouta qui remportait son duel à un contre un face à Marzino et égalisait pour les Neuchâtelois. De buteur Mafouta se transformait en passeur 3 minutes plus tard pour Nuzzolo qui donnait l’avantage aux Xamaxiens. Et à peine 5 minutes après Dominguez pouvait glisser intelligemment à Nuzzolo qui rendait la pareille à Mafouta pour le 3-1.





Winterthour K.O.

Assommés par ces 8 minutes de folie, les joueurs du FC Winterthour ne s’en remettront pas et ne parviendront pas à revenir dans la rencontre. Une victoire qui fait du bien au moral des Neuchâtelois mais aussi et surtout au classement, ce d’autant plus que la lanterne rouge Chiasso s’est inclinée 2-0 à Kriens. Les Xamaxiens prennent donc leurs distances avec les Tessinois les laissant à 4 points derrière eux en ayant un match en moins. Il s’agira de continuer sur cette lancée pour les hommes d'Andrea Binotto afin de poursuivre l’objectif maintien en Challenge League. /dau