Rien à faire pour Neuchâtel Xamax 

L’envie était là du côté neuchâtelois, le réalisme nettement moins. Entreprenants, les Xamaxiens ont globalement dominé le début de rencontre. Ils n’ont cependant pas réussi à concrétiser cette domination par un but. A l’inverse, ce sont les Bernois, beaucoup plus réalistes, qui pouvaient ouvrir la marque au terme d’un superbe mouvement mené par Schwizer et Karlen, puis conclu par Dzonlagic. Peu à peu les joueurs de Carlos Bernegger ont pris l’ascendant sur la rencontre, doublant la mise par ce même Dzonlagic suite à une récupération de balle un peu chanceuse.

La suite a été du même acabit. Xamax essayant, Thoune réussissant. A l’image du troisième but bernois inscrit par Schwizer au terme d’une contre-attaque parfaitement mené. Thoune possède les automatismes que les « rouge et noir » devront tenter d’acquérir rapidement. /yfr