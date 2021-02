Un nouveau milieu offensif à Xamax

Neuchâtel Xamax renforce encore son milieu de terrain. Le Belgo-Congolais Andrea Mutombo rejoint les « rouge et noir ». Alors qu'il évoluait avec Stade Lausanne-Ouchy, ce dernier a cassé son contrat et s’est engagé avec Xamax pour la fin de la saison, avec une option pour la prochaine.

Formé à Anderlecht, cet international (deux sélections avec la République Démocratique du Congo) de 30 ans a joué en première division belge (Zulte Waregem, le Standard de Liège, Saint-Trond et Cercle Bruges,) et croate (Istra, Rijeka et Split) notamment avant de rejoindre le FC Stade-Lausanne-Ouchy, il y a un an.

Etant donné les brefs délais, sa participation à la rencontre de ce vendredi contre le FC Thoune est incertaine. /comm-jha