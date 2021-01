Christian Binggeli pourrait quitter Xamax

C’est une page de l’histoire de Neuchâtel Xamax FCS qui va peut-être se tourner. Christian Binggeli pourrait quitter prochainement sa fonction de président du club de football « rouge et noir ». L’homme qui a reconstruit la maison xamaxienne après la faillite en 2012 se présente aux élections communales de son village vaudois d’Echandens le 7 mars, où il brigue une place à l’exécutif, selon le Journal de Morges. Christian Binggeli nous a confié que s’il était élu, il renoncera à sa casquette de président de Xamax. Selon lui, le cumul des deux fonctions est trop lourd. Et ses chances d’accéder à la Municipalité d’Echandens sont bonnes, vu qu’il n’y a que six candidats pour cinq places.