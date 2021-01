2021 s’ouvre pour Neuchâtel Xamax FCS

La reprise de l’entraînement a sonné pour Neuchâtel Xamax FCS en Challenge League de football. C’est sur le coup de 11h, et sous la direction d’Andrea Binotto, que les joueurs « rouge et noir » ont délivré les premières touches de balle au stade de la Maladière. Une bonne heure et demi d’entraînement, où déjà la patte du nouveau technicien xamaxien a été perceptible. Les 24 joueurs présents (dont quatre gardiens) se sont notamment livrés à des exercices de vitesse, réaction, gainage, mais surtout à passablement de jeux avec le ballon et de possession.