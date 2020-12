Redonner confiance au groupe

Le portier et capitaine de Neuchâtel Xamax FCS, Laurent Walthert, est mis au repos pour la partie de mardi soir contre Thoune. Il est remplacé par son substitut habituel, Anthony Mossi. Suspendu, Maxime Dominguez est absent. Martin Rueda est encore privé des services de Jason Mbock, Léo Farine, Noah Frick et Alexandre Pasche, tous blessés. L’entraîneur xamaxien enregistre en revanche les retours de suspension de Louis Mafouta et Igor Djuric. Thibault Corbaz est également apte à rejouer.

Neuchâtel Xamax FCS – Thoune : un match à suivre en direct sur RTN dès 19h45. /mne