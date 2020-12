Commentaire : « Les yeux rouges et l’œil au beurre noir »

Neuchâtel Xamax FCS ne se relève toujours pas en Challenge League de football. Les footballeurs de la Maladière ont connu une nouvelle soirée cauchemardesque vendredi soir à Winterthour, avec une défaite nette et sans bavure 4-0. Tant les résultats que la manière donnent des cheveux blancs aux supporters d'une équipe qui n'est plus qu'à un point de la position de relégable en Promotion League. Le commentaire de notre journaliste Jean-Paul Picci :

Les yeux rouges et l’œil au beurre noir. Ce Xamax propose des prestations indigentes avec donc comme cerise sur le gâteau cette humiliation subie vendredi soir sur la pelouse de Winterthour, synonyme de 7e défaite consécutive. Rarement les observateurs du club n’auront vu un Xamax aussi faible, terne et sans idée. Sous les hurlées, des joueurs paumés et sans idée, n’arrivant que rarement à enchaîner trois passes. Le fond de jeu n’y est pas et le fond du trou est atteint. Depuis la reprise en septembre, les « rouge et noir » affichent un bilan catastrophique auquel aucun entraîneur ne peut survivre. Avec le match de Coupe de Suisse, c’est 13 rencontres, 10 défaites pour 3 succès, 32 buts encaissés et 13 marqués, le tout en Challenge League ! Il y a eu toutefois une lueur dans cette pénombre, les trois victoires acquises en octobre face à Thoune, GC et Wil. À Thoune j’y étais et je me souviens avoir vu une équipe qui avait démontré des qualités intéressantes et un certain potentiel. Mais depuis novembre, l’équipe régresse et c’est la détresse. Car oui, désormais, Neuchâtel Xamax doit se battre contre la relégation.