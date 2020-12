Neuchâtel Xamax FCS à nouveau battu

Une saison de football se compose de hauts et de bas. Si Neuchâtel Xamax FCS cherche toujours ses hauts, il semble être tombé plutôt bas en ce début du mois de décembre 2020. Avec la défaite 4-2 contre Aarau à la Maladière, les « rouge et noir » s’inclinent pour la 5e fois d’affilé dans le championnat de Challenge League, et restent toujours scotchés à l’avant-dernière place du classement. Une aubaine que Chiasso soit encore derrière pour sauver les apparences.





Rester optimste

Les pessimistes nous dirons qu’une saison de plus il faudra lutter contre la relégation. Si ce discours n’est pas farfelu à cet instant « T » de la saison, tout n’est pas si noir. A commencer par la situation au classement qui reste serrée avec des formations qui se tiennent. Une remontée n’est pas exclue, même d’ici Noël. Ensuite, parce que Xamax présente un réel potentiel. Ainsi, même en absence de résultats, les performances sont satisfaisantes et laissent entrevoir des hauts. Tôt ou tard, la victoire reviendra.





De bonnes choses malgré les conditions difficiles

Jouer un vendredi soir à 20h00 au mois de décembre, avec de la neige, un mercure en-dessous de 0° et devant 0 spectateur n’est pas très propice au beau jeu. Pourtant la partie n’a pas été mauvaise sur le plan technique. Au contraire, on a vu de bons mouvements des deux côtés. Oui, il y a eu du jeu !

La première période a donc été animée, mais c’est surtout le FC Aarau qui a concrétisé ses occasions en marquant deux buts dans la première demi-heure. Neuchâtel Xamax FCS ne s’est pas découragé pour autant. Les hommes de Stéphane Henchoz ont eu le mérite de rester dans le match et ont été récompensés juste avant le thé par un coup de tête bien placé de Djuric sur une passe de Nuzzolo (1-2).

Coup de froid d’entrée pour les Neuchâtelois en deuxième mi-temps qui ont encaissé le troisième but juste avant de réduire la marque par Louis Mafouta. Xamax a ensuite poussé pour retourner la situation, mais en vain. C’est même Aarau, contre le cours du jeu, qui a pu mettre le 4-2 final. Xamax n’a pas démérité, mais c’est heurté à des Argoviens très opportunistes.





Une nouvelle défaite sur laquelle Stéphane Henchoz et ses joueurs n’auront pas le temps de gamberger. Ils sont attendus lundi par le leader Grasshopper, le vrai favori du championnat. /yra