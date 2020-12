Neuchâtel Xamax FCS ne sait plus gagner

Il n’a pas manqué grand chose à Neuchâtel Xamax FCS. Le club de football « rouge et noir » s’est incliné mardi soir à La Maladière dans le derby romand contre Stade Lausanne Ouchy 1-0 en Challenge League. Malgré un net progrès dans le jeu, la troupe de Stéphane Henchoz concède un 4e revers de rang.







Xamax aurait pu essayer toute la nuit

56e minute de jeu : le milieu de terrain du SLO Giovani Bamba hérite du ballon à l’orée des 16 mètres et transperce Laurent Walthert d’une frappe croisée imparable. Xamax est alors mené 1-0 sur l’une des premières incursions lausannoises depuis le début du match. En effet, la troupe de Stéphane Henchoz a mené la vie dure à son adversaire et s’est créé une multitude d’occasions tout au long de la rencontre. Malheureusement, les prouesses du gardien stadiste et le manque de réalisme dans le dernier geste ont coûté la victoire aux « rouge et noir ».