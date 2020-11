Xamax perd contre la lanterne rouge

Voilà un très long déplacement pour beurre. Après un mois sans rendez-vous officiel, Neuchâtel Xamax FCS était attendu par le FC Chiasso ce mardi en Challenge League de football. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe « rouge et noir » n’a pas brillé. Elle s’est inclinée 3-2 face à la lanterne rouge du championnat, qui a ainsi pu fêter au passage son premier succès de la saison.

En manque de rythme, Neuchâtel Xamax FCS a surtout livré une première mi-temps de très mauvaise qualité. Les joueurs de Stéphane Henchoz ont multiplié les imprécisions, ils n’ont pas réussi un seul tir cadré, ils n’ont pas botté le moindre corner. Dans ces circonstances, il ne faut pas être surpris d’apprendre que les Tessinois, plus fringants, menaient 1-0 à la pause.

Xamax mieux en jambes

Si Les Tessinois ont inscrit le 2-0 peu après la pause, les Xamaxiens ont affiché plus d’élégance en seconde mi-temps; ils ont aussi été assistés par la réussite. Réduits à dix dès la 56e minute à la suite de l’expulsion de Mathis Magnin (deux cartons jaunes), Chiasso marquait le pas. Deux minutes plus tard, Neuchâtel Xamax FCS se relançait grâce à une frappe de mule de Freddy Mveng. Fraîchement rentré en jeu, Pedro Teixeira offrait ensuite un caviar au très remuant Maxime Dominguez, qui lobait astucieusement le portier adverse, pour le deux partout (71e).

Penalty stupide

A onze contre dix, on percevait même soudain les « rouge et noir » capables d’empocher la totalité de jeu. Le soufflé est retombé et c’est Chiasso qui, à l’inverse, transformait un penalty bêtement concédé, pour rafler la mise. Les hommes de Baldo Raineri n’auront en finalité pas volé grand chose.

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas été bon, la remise en question s'impose. L'analyse de Migjen Basha...