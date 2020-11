Les joueurs de Xamax restent à la maison

Les entraînements collectifs sont passablement perturbés à Neuchâtel Xamax FCS, en Challenge League de football. Par mesure de précaution, les dirigeants neuchâtelois ont invité leurs joueurs à rester à la maison et à s’entraîner individuellement.

Il y a en effet suspicion d’infections au Covid-19 dans les rangs de l’équipe « rouge et noir ». Le staff technique n’avait que six joueurs sous ses ordres lundi matin à l’entraînement. Tous les autres sont allés se faire tester : les résultats ne seront pas connus avant mardi au plus tôt.

Dans ces circonstances, les dirigeants de Neuchâtel Xamax FCS avaient demandé, et obtenu auprès de la Swiss Football League, le report de la rencontre contre Chiasso de ce mardi 3 novembre au Tessin.

En l’état actuel, la rencontre entre Neuchâtel Xamax FCS et Stade Lausanne-Ouchy, programmée vendredi 6 novembre, est toujours maintenue. Mais vu les circonstances, un report n’est pas à exclure. /mne