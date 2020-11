Neuchâtel Xamax FCS ne jouera pas à Chiasso mardi soir en Challenge League de football. Plus de six joueurs de l’effectif « rouge et noir » sont actuellement malades, il y a donc suspicion d’infections au Covid-19. Le club a demandé le report du match qui a été accepté par la Ligue. L’ensemble du contingent est allé se faire tester. Les résultats ne sont pas encore connus. Seuls six joueurs et le staff technique étaient à l’entraînement lundi matin. /jpp





Développement suit.