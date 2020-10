Victoire de prestige pour Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS a fait chuter le leader Grasshopper ! Après trois victoires en autant de matches, les Zurichois ont mordu la poussière à la Maladière. Les hommes de Stéphane Henchoz se sont imposés 1-0. La seule réussite de la partie est intervenue dès la 11e minute de jeu sur un coup franc surpuissant de Mafouta à l’orée des seize mètres.





Une équipe solidaire





Cette victoire n’est pas volée pour les « rouge et noir ». Ils ont en effet livré une prestation défensive très solide et n’ont concédé que très peu d’occasions au club qui possède le palmarès le plus prestigieux du football suisse. Et ils ont su porter le danger dans le camp zurichois quand ils en avaient l’opportunité. Une victoire obtenue grâce à la solidarité de tous les joueurs, qui n’ont pas ménagé leurs efforts.





Les 2870 spectateurs ont aussi eu l’occasion de saluer l'exploit de Raphaël Nuzzolo, qui disputait pour l’occasion son 500e match en Swiss Football League. Prochain adversaire de Neuchâtel Xamax FCS : le FC Wil, mardi prochain, encore à la Maladière. /nba