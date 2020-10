Traçage via une application pour les supporters de Xamax

La Maladière s’apprête à retrouver un nombre plus important de spectateurs. Depuis le 1er octobre, les règles en vigueur pour lutter contre le Covid-19 ont été assouplies dans les stades. En Challenge League de football, Neuchâtel Xamax FCS jouera son premier match à domicile avec ces nouvelles mesures vendredi face à Grasshopper.

Deux tiers des places assises seront désormais disponibles, soit un peu plus de 6500. Le club « rouge et noir » a dû mettre en place un concept sanitaire pour accueillir ses supporters en toute sécurité. Aucune place debout, port du masque obligatoire dans tout le stade et enregistrement de chaque spectateur, des mesures déjà appliquées et qui seront toujours d’usage vendredi. Le principal changement par rapport à ce début de saison viendra du traçage des spectateurs. Celui-ci se fera via l’application Ticketcorner que chaque personne devra télécharger sur son smartphone. Données personnelles et numéro de place seront à insérer. Pour les supporters peu à l’aise avec les nouvelles technologies, il restera tout de même possible de s’enregistrer sur une version papier.

Ce système de traçage via l’application s’annonce plus aisé pour les abonnés qui n’auront qu’à enregistrer une seule fois leur place. A noter que la campagne d’abonnement suit son cours. A ce jour, plus de 1000 personnes ont acheté un passe pour la saison. Des chiffres qui correspondent à la dernière campagne de Neuchâtel Xamax en Challenge League.





Masques obligatoires

Concernant le port du masque, il sera obligatoire dans tout le périmètre du stade. Il sera néanmoins possible de l’enlever pour consommer de la nourriture ou une boisson, mais seulement en étant assis à sa place.

A noter enfin que le secteur visiteur sera fermé. Chaque spectateur ayant toutefois la possibilité de prendre un billet sur internet, il n’est pas exclu que quelques fans adverses viennent assister au match parmi les Neuchâtelois. Ceci signifie donc également qu’il est désormais possible aux supporters « rouge et noir » de se déplacer pour soutenir leur équipe à l’extérieur.

Pour permettre à tous d’apprivoiser ces nouvelles mesures sans stress, le club prévoit d’ouvrir ses portes 1h30 avant le match de ce vendredi face à Grasshopper, soit à 18h30. /rgi