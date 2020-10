Migjen Basha renforce Xamax

Fin de mercato animée pour Neuchâtel Xamax FCS. Alors que la fenêtre des transferts se termine lundi soir, le club de football « rouge et noir » enregistre une arrivée et un départ. Peu après l’annonce de la signature de Musa Araz à Sion, les dirigeants ont communiqué l’engagement de Migjen Basha. Le milieu défensif de 33 ans a signé un contrat d’une saison avec le club de Challenge League.

Formée à Lausanne, la nouvelle recrue xamaxienne s’est notamment illustrée en Italie. Migjen Basha a disputé plus de 50 matches de Serie A avec Torino et plus de 200 rencontres de Serie B au sein des clubs de l’Atalanta, Rimini, Frosinone, Côme ou encore Bari. International albanais, il affiche 33 sélections.

Le futur numéro 13 de Xamax évoluait la saison dernière à Melbourne en première division australienne et était libre de tout engagement après son dernier match disputé le 12 août. /jpp