Xamax lève le poing

Neuchâtel Xamax FCS retrouve la formule gagnante. Après deux défaites en championnat et une en Coupe de Suisse, les footballeurs « rouge et noir » ont remporté leur premier match de la saison. Ils se sont imposés 3-1 vendredi soir sur la pelouse du FC Thoune lors de la 3e journée de Challenge League. Freddy Mveng, Louis Mafouta et Raphaël Nuzzolo ont été les buteurs neuchâtelois. Un succès mérité qui permet aux hommes de Stéphane Henchoz de décoller et de ne plus occuper la dernière place du classement.







Du jeu, de la maîtrise et de l’envie

Les « rouge et noir » ont donc retrouvé des couleurs après un très mauvais début de championnat. Dans ce duel des relégués de Super League, les Neuchâtelois ont rapidement pris la maîtrise du jeu. Sérieux et appliqués, ils ont parfaitement réussi leur entame de match en ouvrant le score à la 12e minute par l’entremise de Freddy Mveng qui, sur un corner renvoyé par la défense bernoise, a pu frapper à 20 mètres et trouvé le chemin des filets du gardien thounois Andrea Hirzel, pas exempt de tout reproche. En confiance les Xamaxiens n’ont toutefois pas réussi à doubler la mise face à des Bernois pas au mieux.

Après la pause, les Neuchâtelois ont poursuivi leur mainmise sur la rencontre et ont été justement récompensés à la 57e grâce au très remuant Louis Mafouta, qui marque son premier but en championnat mais son 2e sous ses nouvelles couleurs après sa réussite contre Kriens en Coupe de Suisse. La troupe de Stéphane Henchoz semblait avoir fait le plus dur mais Thoune est parvenu à se relancer après une réussite de Saleh Chidadeh alors qu’il restait un gros quart d’heure à disputer. Les Oberlandais ont alors poussé, offrant des espaces et des opportunités de contre aux Neuchâtelois. Et c’est au terme d’une belle phase de jeu à la 90e que Raphaël Nuzzolo a pu entériner ce premier succès de la saison. Une victoire qui en appellera certainement d’autres.

Ce Xamax-là a démontré de belles qualités collectives et individuelles, à l’image de la justesse technique de Maxime Dominguez ou du travail d’usure opéré par Louis Mafouta qui n’a pas ménagé ses efforts.