« Ne pas faire la fine bouche »

Stéphane Henchoz ne veut pas se montrer trop gourmand avant la rencontre entre Neuchâtel Xamax FCS et Thoune. Les « rouge et noir » affrontent les Bernois vendredi soir dès 20h à la Stockhorn Arena lors de la 3e journée de Challenge League de football.

Face à l’autre relégué, Xamax va au-devant d’un match compliqué surtout avec les errements défensifs montrés lors des deux premières rencontres. Avec des défaites contre Kriens (3-1) et Schaffhouse (3-0), la gestion des balles arrêtées sera primordiale pour ramener un bon résultat de l'Oberland. Pour l’entraîneur des Neuchâtelois, le but est d’aller chercher des points et un nul serait déjà inespéré. La trêve internationale qui arrivera après ce match va en tout cas faire grand bien à l’équipe.