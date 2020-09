Thibault Corbaz est de retour à Neuchâtel Xamax FCS. Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu’au terme de la saison, indique ce lundi le club de football de Challenge League dans un communiqué. Thibaut Corbaz, 26 ans, a porté le maillot « rouge et noir » durant les quatre dernières années, disputant plus de 100 matches. Il a également inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. /comm-rgi