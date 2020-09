L'effectif de Neuchâtel Xamax inquiète

Le contingent de Neuchâtel Xamax FCS suscite quelques interrogations. Le club de football neuchâtelois qui doit reprendre le championnat de Challenge League dans deux semaines ne compte actuellement que 16 joueurs, dont seulement 12 joueurs de champ.

Cette semaine, les « rouge et noir » ont annoncé une arrivée. Mais pas celle à laquelle on pouvait s’attendre soit le gardien congolais Anthony Mossi. Il s’agit du 4e gardien de l’équipe. Et quand on regarde l’effectif, on remarque que le nombre de gardiens est le même que le nombre de défenseurs actuellement. En effet, seuls 4 cerbères sont officiellement annoncés soit Igor Djuric, Léo Farine, Mike Gomes et Yoann Epitaux.



La saison passée, Xamax a commencé le championnat de Super League avec un contingent de 25 hommes, dont trois gardiens. On est bien loin du compte deux semaines avant la reprise.