Le Tribunal arbitral du sport donne raison à Xamax

Neuchâtel Xamax FCS SA conserve la gestion des équipes juniors élitaires, des M16, M18 et M21. Le Tribunal arbitral du sport a livré son verdict ce lundi matin. Le TAS confirme ainsi la décision de l’Association suisse de football en faveur du club rouge et noir et de son propriétaire Jean-François Collet. Il a donc rejeté le recours déposé par la Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d’élite : celle-ci s’occupera désormais uniquement des juniors des classes d’âge inférieures à 16 ans.

Dans son communiqué, Neuchâtel Xamax FCS SA espère que cette décision du TAS mettra un point final au désaccord entre les entités concernées dans l’intérêt de la jeunesse et du sport.

Pour chapeauter ses trois équipes de juniors élitaires, le club rouge et noir dispose d’une nouvelle structure, Xamax Academy, qui œuvre déjà depuis le 1er juillet. /comm-mne