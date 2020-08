Un nouveau club est né : Xamax Academy 

L’Association neuchâteloise de football a enregistré la naissance d’un nouveau club : Xamax Academy. Cette entité n’a en l’état inscrit aucune équipe et elle est gérée par un administrateur unique. Il est légitime de se demander sa raison d’être : celle-ci trouve ses fondements dans le conflit larvé qui oppose toujours la Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d’élite à Neuchâtel Xamax FCS SA.

L’inscription d’un nouveau club, en l’occurrence Xamax Academy, constitue en priorité une démarche administrative prise par le club rouge et noir et son propriétaire Jean-François Collet. Cette mesure vise à parer un éventuel chaos au sein de la formation élitaire du football neuchâtelois. Xamax Academy servira à administrer les équipes de la relève intégrées aujourd’hui à Neuchâtel Xamax FCS SA.





Recours toujours pendant

On le rappelle : en mai dernier, l’Association suisse de football octroyait la direction des M16 aux M21 à Neuchâtel Xamax FCS SA. Ces équipes étaient chapeautées jusqu’ici par la Fondation Gilbert Facchinetti, qui perdait en substance le sommet de sa pyramide.



La Fondation a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du sport. Le litige est toujours en suspens. La décision du TAS est attendue avec impatience. Elle pourrait encore tomber d’ici la fin de ce mois.





Assurer la pérénnité du club

La création de Xamax Academy vise aussi un autre objectif. L’idée est de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. D’établir une comptabilité séparée, l’une destinée à la gestion des équipes M16 à M21, l’autre à l’équipe de Challenge League. En cas de faillite et de disparition de la SA, l’association Xamax Academy permettrait d’assurer la continuité du club rouge et noir. Ce cas de figure n’est pas d’actualité : on peut se rassurer à ce propos. /mne