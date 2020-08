André Neitzke et Liridon Mulaj ont quitté Neuchâtel Xamax FCS. Les deux joueurs rouge et noir ne font en effet plus partie de l’effectif de Stéphane Henchoz. Ils ont été libérés. Selon ArcInfo, ils vont rejoindre respectivement Schaffhouse et Kriens, deux clubs qui militent également en Challenge League de football. Marcis Oss, lui, est toujours dans le collimateur du club de La Maladière. Mais la prolongation de son contrat bute sur une question de somme de transfert. /mne