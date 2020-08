Alexandre Pasche rejoint Xamax

Neuchâtel Xamax FCS se renforce. Le club de football « rouge et noir » annonce vendredi l’arrivée d’Alexandre Pasche à La Maladière. Le milieu de terrain de 29 ans s’est engagé pour une saison avec une option pour la suivante. Il affiche plus de 100 matches en Super League et plus de 200 en Challenge League. Durant sa carrière, le Vaudois a porté les couleurs de Young Boys, Servette et Lausanne. L'ancien international suisse des moins de 20 ans était libre de tout engagement à l'issue de la saison 2019/2020, durant laquelle il a participé à la promotion en Super League de son club formateur, le Lausanne-Sport. Alexandre Pasche a disputé 20 matches, marqué deux buts et délivré une passe décisive.







Reprise des entraînements repoussée

Comme annoncé dans un premier temps, Xamax ne reprend pas les entraînements ce vendredi mais lundi matin. Le coup d’envoi du championnat de Challenge League sera donné le week-end du 11-12-13 septembre. Il est prévu que le calendrier des matches soit publié ce vendredi. /comm-jpp