Raphaël Nuzzolo sera encore Neuchâtelois. Le numéro 14 a prolongé son contrat avec Neuchâtel Xamax FCS pour deux ans, dont une année au moins en tant que joueur.

Les « rouge et noir » pourront donc compter sur leur meilleur buteur pour cette saison 2020/2021 en Challenge League qui commence en septembre.

Raphaël Nuzzolo a disputé plus de 350 matches et inscrit plus de 100 buts avec Xamax. /comm-swe