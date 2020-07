Neuchâtel Xamax FCS est relégué, sauf miracle

Il n’y a quasiment plus d’espoir de voir Neuchâtel Xamax FCS se sauver dans l’élite du football helvétique. Les « rouge et noir » se sont inclinés 4-1 face à Servette dimanche à Genève en Super League. Avec six points de retard sur le FC Sion (9e avec un match en moins) à deux journée de la fin et une différence de buts largement à l’avantage des Valaisans, la relégation en Challenge League est selon toute vraisemblance actée. /rgi

