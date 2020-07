Neuchâtel Xamax FCS à l’épreuve de la psychologie

Neuchâtel Xamax FCS va jouer son avenir. Le club de football «rouge et noir » défie le Servette FC dimanche au Stade de Genève dans le cadre du championnat de Super League. Le club xamaxien n’a plus son destin entre les mains et est obligé de l’emporter dans la cité de Calvin s’il veut continuer à croire au maintien. Pas assez décisifs et en manque de réussite depuis la reprise, Laurent Walthert et ses coéquipiers doivent trouver le moyen de chasser le mauvais œil pour permettre à Xamax de réaliser une nouvelle fois un miracle, un an après celui du Brügglifeld. Cette situation d’urgence est difficile à vivre sur le plan mental pour le club xamaxien, mais l’entraîneur des Neuchâtelois Stéphane Henchoz se veut rassurant.