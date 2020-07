Xamax battu face à Young Boys

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas réussi d’exploit face à Young Boys lors de la 33e journée de Super League de football. Les hommes de Stéphane Henchoz se sont inclinés 1-0 jeudi soir à la Maladière. Une défaite qui condamne presque les « rouges et noir » à la relégation.

La rencontre entre le premier et le dernier n’a pas donné lieu à beaucoup de spectacle, même si le match n’était pas désagréable à suivre les gardiens n’ont pratiquement rien eu à faire. Il a suffi pourtant d’une erreur neuchâteloise et d’un mauvais placement défensif pour permettre au meilleur buteur du championnat, Jean-Pierre Nsame de signer son 29e but de l'exercice et ainsi donner l’avantage à ses couleurs à la 8e minute.

À la porte de la relégation

Un avantage que les bernois conserveront jusqu’au coup de sifflet final. Les Xamaxiens auront montré de l’envie mais leurs limites techniques se sont fait ressentir. Cette défaite réduit drastiquement les espoirs de maintien en Super League des pensionnaires de la Maladière. La relégation des « rouges et noir » pourrait même être actée lors de la prochaine journée si Sion bat Thoune samedi et que Xamax ne décroche pas les trois points à Genève face à Servette dimanche. /dau