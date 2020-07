Xamax et ses gardiens : une question de Stiel

Neuchâtel Xamax FCS et Jörg Stiel se sont bien trouvés. L’ancien international suisse de football s’occupe depuis un an des portiers « rouge et noir » et se sent comme un poisson dans l’eau à la Maladière. Même son de cloche du côté du club qui nous confie même être optimiste quant à la prolongation du contrat de son entraîneur des gardiens.







Une collaboration de tous les instants

Comme tous les acteurs du football helvétique, Jörg Stiel et ses portiers ont été mis à l’arrêt par la pandémie de Covid-19. Cependant, l’ancien portier de Saint-Gall a continué de travailler avec ses protégés pour que ces derniers progressent encore.