Xamax sombre à Thoune

Neuchâtel Xamax FCS est seul en queue de classement de Super League de football. Les « rouge et noir » se sont inclinés dimanche après-midi sur la pelouse de Thoune. Avec cette défaite de 3-0, les Xamaxiens comptent désormais cinq longueurs de retard sur les Bernois. Prochain advesaire des hommes de Stéphane Henchoz - mercredi prochain à la Maladière - le FC Sion possède quatre points d'avance sur Xamax (avec un match en moins).

Un match qui tourne court

En déplacement à Thoune, Xamax était prêt - pensait-on - à livrer bataille dans un match d'une importance cruciale pour la lutte contre la relégation. Hélas, trois fois hélas, la rencontre a vite pris une mauvaise tournure pour les « rouge et noir », qui ont encaissé un premier but dès la 14e minute de jeu, par Ridge Munsy, sur corner. Grégory Karlen à ensuite profité d'une erreur défensive pour inscrire le 2-0 à 32e minute. Entre-temps, Xamax s'était ménagé ses deux seules occasions de la première mi-temps, par Neitzke et Seferi.

A la pause, Stéphane Henchoz a opéré trois changements pour essayer de faire souffler le vent de la révolte. Mais, malgré sa domination territoriale, Xamax n'a cadré qu'une seule fois (tête de Neitzke dans les bras du portier Faivre). La fin de match a ressemblé à un calvaire, les « rouge et noir » n'ayant pas les ressources pour bousculer des adversaires qui contrôlaient tranquillement les opérations. Karlen en a d'ailleurs profiter pour saler l'addition dans le temps supplémentaire.

A la décharge des Xamaxiens, qui ont connu un véritable jour « sans », plusieurs titulaires manquaient à l'appel, dont Kamber, blessé à l'échauffement. Et puis les joueurs neuchâtelois n'ont pas pu s'entraîner samedi matin, comme prévu initialement. En effet, après avoir été testés vendredi pour savoir si ils avaient contracté le Covid-19, ils ont dû restés confinés à domicile jusqu'à samedi soir. Dernière précision : selon le responsable de la communication du club Sébastien Egger, un nouveau test de dépistage du coronavirus n'est pas à exclure en début de semaine prochaine pour les joueurs et les membres du staff. /nba