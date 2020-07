Le coronavirus s’invite en Super League

Le football suisse doit désormais faire face au coronavirus. La Swiss Football League avait fait prévaloir le principe de sécurité maximale lors de son assemblée du 29 mai dernier concernant la reprise des championnats de Super League et de Challenge League. En effet, au premier cas de coronavirus détecté, les équipes concernées, ici Neuchâtel Xamax FCS, Zurich et le Servette FC, devraient tester tout leur personnel et communiquer les résultats avant leur prochaine rencontre. C’est ce qu’a fait le club « rouge et noir » qui nous a confirmé cet après-midi avoir testé les joueurs et leurs proches ainsi que le staff. Xamax nous a également confié espérer pouvoir communiquer le résultat de ces tests avant la rencontre de dimanche face à Thoune.

Zurich a de son côté mis son personnel et ses joueurs en quarantaine jusqu’au 17 juillet. Ses rencontres face à Sion et Bâle sont repoussées. Cependant, les clubs avancent à tâtons car la Swiss Football League n’a pas donné de directives. En clair, elle a laissé l’initiative aux clubs et cela peut surprendre. En effet, les autres rencontres de la 30e journée ne sont pour l’heure pas compromises. Cette absence de décision de la SFL a aussi amené le Servette FC, troisième club impacté par ce cas de Covid-19, à ne pas tester son personnel d’après nos informations. Cette inaction a amené la Swiss Association of Football Player à demander l’annulation de tous les matches de la Super League et de la Challenge League. En choisissant le retrait à l’action, la Swiss Football League vient d’offrir des jours extrêmement mouvementés au football helvétique.