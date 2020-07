« Stéphane Henchoz est un homme de défis attaché au club »

Les résultats sportifs ont condamné Joël Magnin. Le propriétaire de Neuchâtel Xamax a décidé dimanche qu’il était temps d’agir. Jean-François Collet a remplacé le Boudrysan par Stéphane Henchoz sur le banc des « rouge et noir ». Le Fribourgeois fait donc son retour à La Maladière un an après avoir décroché un maintien miraculeux en Super League de football. Sa mission sera la même que la saison passée : sauver le club de la relégation alors que les Neuchâtelois sont actuellement derniers du classement et viennent de concéder quatre défaites d’affilée.

Jean-François Collet nous a précisé que l’entraîneur adjoint Pascal Oppliger fait toujours partie du staff. Mais que Sébastien Fontbonne, actuellement responsable du recrutement et avec qui Stéphane Henchoz avait collaboré sur le banc xamaxien la saison passée, allait s’impliquer davantage.