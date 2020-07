Neuchâtel Xamax lanterne rouge

Neuchâtel Xamax FCS a perdu avec les honneurs contre le nouveau leader du championnat. Devant 1'000 spectateurs au stade de La Maladière, le club « rouge et noir » s’est en effet incliné 2-1 face au FC St-Gall mercredi soir en Super League de football. De fait, les hommes de Joël Magnin reculent à la dernière place du classement en position directe de relégation, à la suite de la victoire de Thoune, contre Zurich, 3-2.

Les Neuchâtelois ont d’indiscutables regrets à nourrir. Ils ont largement tenu tête au FC St-Gall. Mais à l’inverse de leur adversaire, plus opportuniste, ils ont manqué de précision dans la finition..., et parfois aussi de réussite, comme ce ballon qui s'est écrasé sur la tranversale avant de frapper la ligne de but dans le temps additionnel.



Quatre jours après la déculottée enregistrée à Berne, par 6-0 contre Young Boys, les « rouge et noir » ont entamé le match à bras le corps. Très bien servi par Diafra Sakho, Raphaël Nuzzolo ratait une première opportunité d’ouvrir la marque juste après le coup d’envoi. Il n’a en revanche pas manqué sa seconde chance, au quart d’heure de jeu, sur un centre préalable de Léo Seydoux.

Avantage de courte durée

Neuchâtel Xamax n’a malheureusement pas conservé longtemps son avantage puisque les St-Gallois ont égalisé moins de deux minutes plus tard, sur corner, par Leonidas Stergiou.

La rencontre était bien lancée, la première mi-temps rythmée mais elle n’a débouché sur aucun but supplémentaire.

En seconde mi-temps, Neuchâtel Xamax FCS n’a pas pu afficher la même intensité et Cédric Itten – plutôt discret jusque là – a profité d’un marquage trop lâche pour inscrire son 13e but de la saison, d’un coup de tête bien placé exactement à l’heure de jeu.

Les joueurs de Joël Magnin ont manqué de lucidité et de fraîcheur sur la fin pour revenir à la marque malgré leur bonne volonté et quatre changements qui auraient peut-être dû intervenir un brin plus tôt. Il n'en reste pas moins que la défaite est frustrante comme en convenait Diafra Sakho à la fin du match...