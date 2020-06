En huit minutes, Xamax coule à pic

Prestation indécente

Aucun tir cadré. Les Xamaxiens ont été transparents au Stade de Suisse. Ils ont fait illusion durant la première demi-heure en faisant jeu égal avec YB. Puis la pression des Bernois s’est faite plus forte, les Neuchâtelois ont craqué une première fois avant de s’écrouler et de ne plus rien proposer de décent. Young Boys a ouvert le score grâce à Michel Aebischer à la 37e. Les errements défensifs et les grossières erreurs à la relance ont ensuite permis aux joueurs de la capitale d’enchaîner en moins de temps qu’il faut pour le dire avec des buts de Jean-Pierre Nsame à la 40e et 45e et de Christian Fassnacht à la 42e. La mi-temps a mis un terme à l’hémorragie mais la messe était dite. L’entraîneur Joël Magnin a alors procédé à quatre changements, histoire de faire souffler ses cadres. Raphaël Nuzzolo, Johan Djourou, Xavier Kouassi et Diafra Sakho, qui a disputé ses premières minutes de jeu sur le front de l’attaque « rouge et noir », ont cédé leur place.

Lors de la seconde partie de ce match, Young Boys a géré et parfaitement maîtrisé le jeu, étouffant complètement Xamax. Les hommes de Gerardo Seoane ont pu peaufiner leur différence de but en ajoutant deux goals, par Vincent Sierro à la 79e et par Meschack Elia dans le temps additionnel. Les Neuchâtelois ont même terminé la rencontre à 10 après l’expulsion de Leroy Abanda qui a été sanctionné d’un deuxième carton jaune à huit minutes du terme de la rencontre.

Cette prestation est inquiétante dans l’optique de la lutte pour le maintien en Super League. Neuchâtel Xamax devra réagir et se remettre rapidement de cette baffe pour la venue de Saint-Gall mercredi soir à La Maladière, à vivre en direct et en intégralité sur RTN dès 20h15. /jpp