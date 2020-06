Xamax : premiers abonnés arrivés, premiers servis

Le stade de La Maladière va retrouver un peu de vie dès ce mercredi. Le match de Super League de football entre Neuchâtel Xamax FCS et le FC Bâle pourra se jouer devant 1'000 spectateurs. Une décision qui fait suite à l’annonce vendredi dernier du Conseil fédéral d’assouplir le nombre de personnes autorisées pour les manifestations qui passe de 300 à 1'000. Le club « rouge et noir » précise sur son site internet ce lundi que les abonnés auront la priorité. Dès mardi 8h30 et jusqu’à mercredi 12h, ils pourront recevoir un ticket sur présentation de leur abonnement à la boutique du club situé dans le centre commercial. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Il est précisé qu’une personne pourra venir avec plusieurs abonnements, donnant chacun droit à une entrée.

Dès mercredi midi, les éventuelles places restantes pourront toujours être échangées sur présentation d'un abonnement mais seront aussi mises en vente à la boutique et en ligne sur www.billetterie.xamax.ch.

Aucune caisse ne sera ouverte sur l'esplanade de La Maladière avant cette rencontre. /comm-jpp